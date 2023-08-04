Бортпроводницы рассказали, что не стоит надевать в самолет

Согласно исследованию, проведенному среди бортпроводников и пассажиров порталом Mamamia, есть несколько вещей, которые не стоит носить в самолете.

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Одной из таких вещей являются широкие брюки. По словам авиаперсонала, мешковатые брюки могут задевать не всегда чистый пол, особенно в туалетах.

Интернет-пользовательница Керстин посоветовала носить брюки с эластичным или узким краем, чтобы избежать контакта с полом.

Комбинезоны также могут стать проблемой, поскольку во время посещения туалета их верхнюю часть нужно снять, что неудобно в крошечном пространстве.

Джинсы стоит избегать из-за возможных отеков, появляющихся в ходе полета. То же относится и к компрессионному белью или колготкам.

Стюардесса рассказала, что внешний вид и одежда могут играть важную роль при распределении мест в бизнес-классе. Нередко свободные места в этом классе предлагают хорошо одетым пассажирам.