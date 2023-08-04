Названы самые популярные курорты страны

Рост количества бронирований за последний год зафиксировали на курортах Каспийского моря, Кавказа и Балтики. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».

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«За год спрос вырос на 80–100 % в городах Дербент, Пятигорск и Кисловодск. В дагестанском Гунибе и поселке Сириус (рядом с Сочи) прирост составил до 120 %, а также в балтийском Зеленоградске», – говорится в сообщении.

Кроме того, рост числа бронирований отмечен на горнолыжных курортах Домбай и Эсто-Садок. Самые высокие показатели прироста бронирований наблюдаются в Светлогорске (+160 %) и Каспийске (+182 %).

Аналитики сервиса «Суточно.ру» считают, что такая динамика демонстрирует интерес к отдыху внутри страны, а также связана с прекращением работы западных сервисов бронирования в России в 2022 году.