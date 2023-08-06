Эксперт рассказал, как поехать в Китай без визы

Китай подтвердил, что с 1 августа готов принимать российские туристические группы и отправлять своих туристов в Россию. Об этом сообщило Минэкономразвития на своем сайте. Но полететь в Китай без визы прямо сейчас не получится. Необходимо время, чтобы уладить все бюрократические процедуры. На это потребуется не меньше месяца.

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Время на подготовку

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Безвизовый режим для групповых туристов между Россией и Китаем официально возобновлен. В июле окончательно определили список туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп. В перечне 364 компании, из них 65 — московские.

Как рассказали «Парламентской газете» в Минэкономразвития, сейчас туроператоры ведут подготовку поездок с региональными ведомствами, отвечающими за развитие туризма.

Есть еще ряд вопросов, которые необходимо уладить, рассказал нашему изданию председатель Совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов. «Во-первых, нужно определиться, сколько экземпляров списков туристов должен передавать туроператор в профильное региональное ведомство. С этой цифрой — разночтения. Во-вторых, важно обозначить статус сопровождающего группы. Должен ли это быть штатный сотрудник туроператора? Точного ответа нет. В-третьих, региональным ведомствам нужен четкий регламент работы. Есть еще несколько подобных нюансов. Пока их не устранят, невозможно будет начать согласовывать списки туристов. Думаю, при максимально быстрой работе Минэкономразвития, региональных властей и турбизнеса первые туристы из России смогут полететь в Китай в составе групп не раньше сентября», — отметил Львов.

Китай, по словам эксперта, хочет отправить в Россию тестовую группу туристов 10 августа и только после этого дать зеленый свет своему бизнесу на массовые групповые безвизовые поездки в Россию.

И Байкал, и Владивосток

Безвизовый режим между Россией и Китаем — это совсем не тот «безвиз», который действует, к примеру, с Таиландом и Турцией. У него есть ряд ограничений. Так, он работает только для туристов, которые путешествуют в составе группы от 5 до 50 человек. Поездка должна длиться не дольше 15 дней. Маршрут путешествия, отели — все это определяют заранее. Отрываться от группы нельзя.

Одно из главных преимуществ групповых путешествий — цена. Такие туры дешевле индивидуальных.

Безвизовые групповые поездки были очень популярны между Россией и Китаем до пандемии. По словам Львова, в 2019-м Россию по «безвизу» посетило больше 1,2 миллиона китайцев. Самые популярные маршруты — это Москва, Санкт-Петербург, Байкал и Приморский край. Россиян же притягивают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Важную роль в развитии российско-китайского туризма играет транспортная доступность. Львов отметил, что регулярное авиасообщение работает хорошо, рейсов достаточно. «Вместе с тем, чтобы безвизовый поток заработал в полную мощность, нужны чартерные рейсы, потому что они всегда дешевле регулярных. Этот вопрос тоже предстоит быстро решить», — сказал эксперт.

Выбрать по вкусу

Полететь в Китай в составе группы просто. Для начала нужно зайти на сайт туроператора, который имеет право отправлять и принимать групповых безвизовых туристов — он опубликован на сайте Минэкономразвития. Потом выбрать интересное предложение и присоединиться к группе.

«Каждый туроператор формирует свои маршруты. Программу тура выкладывают на сайте, и путешественник будет точно знать, что его ждет», — сказал Львов.