Раскрыты причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян

Резкое подорожание отдыха в Турции для россиян связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Такие причины раскрыл в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туррынка Саваш Даш.

По его словам, одновременный рост трат по указанным статьям вынудил отельеров включать их в стоимость своих услуг. Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш назвал успешный летний сезон 2022 года. Специалист объяснил, что представители туристической отрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и намеренно повысили цены.