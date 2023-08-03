В Таиланде полиция займется игнорирующими одно правило туристами

Туристами в Таиланде, игнорирующими красные флаги на пляжах, займется полиция. Об этом сообщает The Phuket News.

© Lenta.ru

Уточняется, что 2 августа власти пляжного курорта Пхукет издали распоряжение, в котором призвали все правительственные учреждения поддержать работу спасателей. Также местный губернатор приказал усилить отряды добровольцев гражданской обороны для обеспечения безопасности отдыхающих на каждом пляже.

Кроме того, полиции было поручено оказывать помощь туристам, не соблюдающим одно важное правило: не заходить в воду при установке красных флагов в прибрежных зонах отдыха. «Туристов просят соблюдать правила, особенно в районах с сильным ветровым волнением», — говорится в официальном приказе.

Обо всех нарушениях правил на пляже предписано сообщать в местный полицейский участок.