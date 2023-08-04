В Петербурге появился гид для маленьких путешественников

Как сообщает комитет по развитию туризма города на Неве, буклет уже распространяется среди жителей Москвы и Подмосковья.

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Глава комитета Сергей Корнеев отметил, что перед ведомством стояла задача увеличить количество семейных туров, сейчас их больше половины от всего турпотока в Петербург.

В «Веселой прогулке по Петербургу» юных туристов будет сопровождать герой путеводителя – Капелька. Она покажет дорогу в кукольный театр, планетарий, океанариум и тд.