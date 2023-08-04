В Петербурге появился гид для маленьких путешественников
Как сообщает комитет по развитию туризма города на Неве, буклет уже распространяется среди жителей Москвы и Подмосковья.
Глава комитета Сергей Корнеев отметил, что перед ведомством стояла задача увеличить количество семейных туров, сейчас их больше половины от всего турпотока в Петербург.
В «Веселой прогулке по Петербургу» юных туристов будет сопровождать герой путеводителя – Капелька. Она покажет дорогу в кукольный театр, планетарий, океанариум и тд.
Кроме этого, дети смогут выполнять интересные задания, самостоятельно прокладывать маршрут или решать головоломки. А QR-коды на страницах путеводителя перенаправят на туристический портал Петербурга.