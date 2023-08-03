Туристам запретили посещать Денисову пещеру в Алтайском крае

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В Алтайском крае туристам временно запретили посещать Денисову пещеру. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

На объекте начали работы по благоустройству. Они продлятся до сентября. На эти цели из бюджета края направили 7,2 млн рублей.

В первую очередь начали обновлять лестницу: металлическую основу дополнят элементами из дерева.

Для более удобного подъема к пещере сделают тропинки и дорожки. На входе установят новую лестницу. Кроме того, сделают смотровые площадки и разместят экскурсионный павильон.

Денисова пещера является природным и археологическим памятником, туристическим объектом. Здесь впервые нашли ископаемые останки вымершего подвида людей – денисовцев.