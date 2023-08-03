Туристы оценили новую возможность для расчетов в Турции

Туристам из России предложили новый вариант для оплаты покупок и снятия наличных в Турции. Сегодня достаточно громко анонсировали новое приложение Letim – оно позволяет производить эти операции по QR-коду. Как говорится в официальном релизе, который получила редакция TourDom.ru, софт разработан в Турции и авторизован центральным банком этой страны. Там же утверждается, что функционал позволяет пользователю получить виртуальную карту местной платежной системы Troy.

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Но не все так однозначно. Представители разработчиков в комментариях СМИ говорят, что де-юре счет в турецком банке не создается – появляется просто электронный кошелек в приложении. Так что получить впоследствии физическую карту не удастся.

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Новую программу на телефон уже скачали более тысячи раз, но, судя по комментариям, ей не особо доверяют. На официальных ресурсах нет данных о том, как разработчики связаны с платежной системой и какое юрлицо осуществляет все операции с деньгами пользователей. Похоже, есть пока и технические баги. Некоторых программа не узнает по сделанному селфи – такая верификация пользователей необходима для открытия счета. «Программа сырая, фото паспорта тоже не может распознать», – пишут о проблемах подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Представители турбизнеса считают, что новое приложение организованным туристам ни к чему: «Тем, кому раз за поездку выйти в торговый центр, и налички хватит. Да и карты UnionPay некоторых российских банков еще продолжают работать. Снятие наличных проходит во всех банкоматах, оплаты – почти везде. Зачем какие-то непонятные приложения?» – обсуждают новость в закрытом телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B».

Возможно, новинка приглянется самостоятельным туристам – счет открывается быстро, а пополнять его можно с российской карты по СБП. Ключевыми факторами станут курс лиры при конвертации в приложении и возможные комиссии при выполнении операций.