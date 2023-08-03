Туристы рады планам Роспотребнадзора отменить анкеты

Через 3 месяца после официального окончания пандемии COVID-19 Роспотребнадзор наконец-то планирует отменить обязательное анкетирование для прилетающих из-за рубежа. Проект постановления, отменяющего требование главного санитарного врача от марта 2020 года, опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

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От другой профилактической меры в аэропортах – выборочного тестирование на коронавирус – пока полностью отказаться не готовы. Ее предлагается оставить, но только для прибывших из стран с ухудшенной эпидемиологической обстановкой.

Какое-то время туристам ещё придется позаполнять анкеты – до принятия постановления. Но они уже давно не понимают логичности действия этого правила. Отдыхающие надеялись, что его отменят ещё в мае, сразу после официального окончания пандемии.

«Наконец-то закончится эта бессмысленная макулатура – столько бумаги зря потрачено», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Через Москву летаем – там, похоже, давно уже забили. А вот в городах поменьше продолжают следить за этим».