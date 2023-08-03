Блогер рассказала, почему бессмысленно приезжать в Финляндию

По её мнению, шопинг там стал дороже. Продукция, за которой раньше приезжали туристы, теперь есть в России.

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Россиянка, автор блога «Путешествия большие и маленькие» считает, что ездить в Финляндию не имеет смысла. Сейчас страна практически закрыта для жителей РФ. Но даже если границу откроют, ехать туда не стоит, считает тревел-блогер.

Девушка побывала в Финляндии по пути в Норвегию. Туристка отметила, что ранее россиян привлекал шопинг в Финляндии. Но сейчас цены значительно выросли, отметила россиянка. Помимо этого, многие категории товаров уже не требуются. Например, вместо средства для мытья посуды Fairy многие россияне сейчас используют посудомоечную машину.

Сыр, который раньше привозили из Финляндии, теперь продаётся в России. Его стоимость почти такая же.

Блогер написала, что ранее россияне любили приезжать в Финляндию на непродолжительный отдых. Они останавливались в отелях. По её словам, сейчас в России вырос уровень туризма и даже стал лучше, чем в Финляндии. Например, можно снять коттедж во многих регионах России, в том числе в Карелии.