Роспотребнадзор предложил отменить анкеты для прилетающих из-за рубежа

В Роспотребнадзоре хотят отменить анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих из-за рубежа в Россию. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», — уточняется в документе.

Также приезжим будут проводить тестирование на коронавирус, только если они прибыли из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

1 августа стало известно, что в России выявили почти 3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за неделю.