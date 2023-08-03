Самый продолжительный сезон катания на Эльбрусе завершился

«Несмотря на то что для туристов горнолыжный сезон мы закрыли еще в начале июля, по сути, для нас это произошло только сейчас, потому что служба эксплуатации курорта до сих пор ежедневно обслуживала горнолыжные трассы для сборных команд. Думаю, мы отработали самый продолжительный полноценный сезон катания за всю историю Эльбруса — с октября прошлого года по 1 августа нынешнего», — отметил заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев.