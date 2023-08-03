Совершивший жесткую посадку с лопнувшей шиной шасси самолет попал на видео

Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон с лопнувшей шиной шасси и попал на видео. Кадры опубликовал сайт телеканала WSB-TV.

По словам одной из пассажирок рейса, которые приводит издание, во время приземления воздушного судна одна шина шасси лопнула, а другая разорвалась, в результате чего его занесло на взлетно-посадочной полосе.

Уточняется, что на борту находилось около 190 человек, им удалось эвакуироваться через аварийные трапы. При этом один пассажир пострадал.

После того как путешественники покинули самолет, они сели в автобус и были доставлены в терминал в аэропорту.