Стало известно, как изменились цены на отдых из-за курса валют

Текущим летом цены на туры как по стране, так и за рубеж выросли примерно на 15% в сравнении с прошлогодними. Это произошло из-за курса валют, сообщают "РИА Новости" с ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

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Самым дешевым направлением для отдыха летом в 2023 году все еще остается Россия: не выезжая за пределы страны, можно отдохнуть в среднем за 80-85 000 рублей на двоих (включая перелет). Самыми дорогими, в свою очередь, этим летом стали Мальдивы: тур на 10 дней на двоих обходится туристам в 390 000 рублей.

На других позициях расположились Куба (238 000 рублей на двоих), Шри-Ланка (213 000 рублей на двоих) и Турция. Последняя, кстати, впервые в истории российского туризма вошла в 5 самых дорогих направлений отдыха (183-185 000 рублей на двоих).

Вместе с тем эксперт обратила внимание, что высокие цены на отдых не отпугнули россиян: турпоток продолжает расти.