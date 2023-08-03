Министр объявляет о начале месяца туризма 2023 года в ЮАР

Представители туристической отрасли ЮАР во главе с министром туризма Патрисией де Лилль собрались вместе, чтобы объявить о начале Месяца туризма 2023 года и поразмышлять о жизненно важной роли туризма в росте и развитии страны, в частности – внутреннего туризма.

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Месяц туризма в Южной Африке отмечается в сентябре и приурочен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Он направлен на повышение осведомленности и продвижение внутреннего туризма, а также на развитие культуры путешествий среди южноафриканцев. Это также возможность продемонстрировать разнообразные туристические предложения страны и воспитать чувство национальной гордости и признательности за красоту и богатство Южной Африки.

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Выступая на церемонии открытия Месяца туризма, глава туристического ведомства Патрисия де Лилль подчеркнула важность внутреннего туризма для туристического сектора Южной Африки.

Глобальная тема, установленная Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) на этот год, – «Туризм и зеленые инвестиции». Она подчеркивает значительную роль туризма в содействии инклюзивному экономическому росту и развитию. Создавая возможности для трудоустройства, стимулируя местную экономику и способствуя социальной интеграции, туризм становится мощным катализатором позитивных перемен.

«Внутренний туризм является основой нашей индустрии. Он служит пульсом, поддерживающим наш гостиничный сектор, поддерживающим местные предприятия и создающим рабочие места для наших людей. Когда мы решаем исследовать нашу собственную землю, мы не только открываем для себя захватывающие дух пейзажи и общаемся с яркими культурами, которые определяют нас, но и вносим значительный вклад в экономическое процветание нашей страны», – подчеркнула Патрисия де Лилль.