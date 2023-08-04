Авиакомпания «Россия» возобновит зарубежные рейсы из Сочи в середине августа
Сразу несколько направлений будет доступно для путешественников.
Российских путешественников ждет еще одна приятная новость в августе. 14 числа Авиакомпания «Россия» собирается начать выполнять рейсы из Сочи в зарубежные страны.
Ожидается, что прямое авиасообщение из Сочи будет запущено в города Турции — Стамбул, Анталью, Даламан, в Ереван и в Дубай.
Кстати, пассажиров будут перевозить комфортабельные самолеты Superjet 100.