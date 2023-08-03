NYP: семейный отдых почти за $10 тысяч был прерван нашествием тараканов на отель

Семья из Великобритании отправилась в Испанию на отдых, но была вынуждена его прервать из-за скопления тараканов в отеле. Об этом рассказывает New York Post. 39-летняя англичанка рассказала, что 10-дневный июльский отдых на острове Лансароте на курорте Beatriz Playa and Spa стоимостью около $9 тыс. был испорчен из-за того, что в отеле обнаружились тысячи тараканов, муравьев и клопов. Около недели ее семья терпела нашествие, но все же покинула место размещения преждевременно. На четвертую ночь сын женщины заметил тараканов в развлекательной зоне отеля, а на следующий день сообщил, что незнакомая девочка гоняется за ним с тараканом. Позже женщина сама увидела насекомых в туалете. "Я пошла в туалет рядом с развлекательной зоной, а они были по всему унитазу. Я просто закричала и выбежала", - пояснила туристка. После этого она решила не завтракать на территории отеля. Затем тараканы появились в номере ее матери, и пожилая женщина не могла заснуть из-за беспокойства. Семья решила связаться с турагенством, и мать собеседницы издания предложили переселить на верхние этажи, однако британцы решили отказаться из-за информации о столпотворении там клопов. "На шестой день мы вернулись в отель поздно вечером и обнаружили возле нашего номера мертвого таракана и разбросанных по нему муравьев", - рассказала потерпевшая. В итоге семья решила прервать отпуск, хотя представитель туристической компании предложил ей новое место для проживания, а отель пообещал нанять специалистов по борьбе с вредителями "Когда мы вернулись в Великобританию, погода была ужасной, но нас это не волновало - там не было тараканов", - заключила женщина.