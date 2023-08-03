Туроператор Anex начал продавать Priority-туры в Таиланд

Туроператор Anex продолжает развивать концепцию Priority, которая позволяет получать ряд привилегий как туристам, так и турагентам. С 1 августа он включил в нее тайский остров Пхукет. Туры со статусом приоритетного обслуживания доступны с вылетами после 15 августа, распространяются на 23 отеля. Редакция публикует подробности из пресс-релиза компании.

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Итак, в зависимости от типа номера туристы смогут получить два варианта обслуживания и целый ряд дополнительных услуг. Бронирование по концепции Priority предусматривает встречу с табличкой с именем и цветами на выходе из аэропорта, выбор места в самолете туда и обратно, увеличение нормы багажа для экономкласса (и то и другое в зависимости от авиакомпании. – Ред.), экспресс-трансфер, индивидуальную встречу с гидом в удобное для гостей время, круглосуточную поддержку клиентов. В пакет Priority plus добавляется индивидуальный трансфер.

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Для турагентств преимущество в том, что Priority позволяет получить приоритетное обслуживание заявки. «За каждым бронированием закреплен персональный куратор, который будет на связи по любому вопросу, а с июня для удобства партнеров доступен дежурный контакт для решения срочных вопросов во внерабочее время офиса туроператора», – поясняется в пресс-релизе Anex.

На данный момент в концепцию Anex Priority входит пять направлений – Турция (Анталья, Бодрум, Даламан), ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд (остров Пхукет).

Направление Таиланда компания стала развивать после того, как в туризме стала очевидна тенденция: многие туристы хотят получать на отдыхе персонифицированный сервис даже в бычных групповых турах. Поэтому туроператор стремится уделить таким клиентам больше внимания.

«Уже не первый год мы развиваем направление VIP-обслуживания и планируем расширение доступных направлений и услуг в будущем. Таиланд является востребованной страной для отдыха круглый год, а отельная база, особенно на Пхукете, располагает высоким уровнем сервиса и обширным разнообразием вариантов для размещения. Поэтому Таиланд стал пятой страной, где реализована концепция и мы планируем добавить Priority продукт и на других курортах страны», – отмечает Юлия Круглова, директор департамента Anex Priority.

Кроме того, теперь департамент, отвечающий в компании за Priority-туры, курирует заявки по направлениям и отелям, которые не входят в концепцию. Заявкам дороже 15 тыс. у.е. присваивается статус Priority Line, что предоставляет консультационное обслуживание отделом по работе с приоритетными заявками.