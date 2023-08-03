Все больше россиян отправляются в путешествия по России спонтанно
В последнее время российские туристы решают отправиться в поездку максимум за неделю до путешествия.
Все больше российских путешественников отправляются отдыхать спонтанно.
Оказывается, россияне стали принимать решение о поездке меньше чем за неделю перед ее началом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на национального туристического оператора «Алеан».
За семь месяцев 2023 года подобных бронирований стало в два раза больше — 6,7%.
Отмечается, что 70% отдыхающих готовы спонтанно отправиться в путешествие по своему или соседнему региону ради смены привычной обстановки. Каждый пятый турист поедет в путешествие ради концерта, 17% — ради гастрофестиваля.
К слову, в данном исследование приняли участие 500 агентов и 200 туристов.
Ранее мы сообщали, что в России продолжает расти спрос на автопутешествия с водителем.