Все больше россиян отправляются в путешествия по России спонтанно

В последнее время российские туристы решают отправиться в поездку максимум за неделю до путешествия.

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Все больше российских путешественников отправляются отдыхать спонтанно.

Оказывается, россияне стали принимать решение о поездке меньше чем за неделю перед ее началом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на национального туристического оператора «Алеан».

За семь месяцев 2023 года подобных бронирований стало в два раза больше — 6,7%.

Отмечается, что 70% отдыхающих готовы спонтанно отправиться в путешествие по своему или соседнему региону ради смены привычной обстановки. Каждый пятый турист поедет в путешествие ради концерта, 17% — ради гастрофестиваля.

К слову, в данном исследование приняли участие 500 агентов и 200 туристов.