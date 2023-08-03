В Хургаде для развития дайв-туризма создают искусственные рифы

Сегодня в Хургаде приступят к созданию трех искусственных дайв-сайтов. Для развлечения туристов военное ведомство выделило 15 отслуживших свой срок боевых кораблей. По сообщению египетских СМИ, это первый подобный опыт создания альтернативных природных локаций для дайвинга в Египте.

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На площадках в районах Шааб аль-Сакала, Уарук аль-Тауиль и Арг-Гама в Магавише, что вблизи Хургады, каждое судно будет аккуратно затоплено на определенном ему месте. По словам Мухаммеда аль-Бандари, генерального секретаря губернаторства Красного моря, любители подводного плавания смогут одновременно исследовать военную технику и наблюдать за поселившимися там морскими обитателями.

Создание нетрадиционных мест для дайвинга призвано уменьшить давление на естественные коралловые рифы и увеличить количество предложений, так считает Ахмед Галлаб, директор природных заповедников Красного моря. Он отметил, что миллионы отдыхающих, ежегодно приезжающих в Хургаду, получат больше возможностей для дайв-туризма.

На торжественную церемонию закладки новой туристической достопримечательности губернатор провинции пригласил членов правительства АРЕ и представителей стран бассейна Красного моря. Туристы смогут познакомиться с подводными арт-объектами и их обитателями в рамках экскурсий на кораблях с прозрачным дном и при групповых погружениях.