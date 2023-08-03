Семья поехала в отпуск мечты в Европу и сбежала из отеля из-за тысяч тараканов

Британская семья поехала в отпуск мечты в Европу впервые за долгое время и сбежала из отеля спустя пять дней из-за нашествия тысяч тараканов. Об этом сообщает New York Post.

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По информации издания, 39-летняя Хейли Перри заплатила девять тысяч долларов (около 826 тысяч рублей) за отпуск для своих близких. Они должны были провести в отеле Beatriz Playa and Spa на испанском острове Лансароте десять дней, однако уже в начале отпуска семейство стало замечать насекомых. Первым на них обратил внимание младший сын Перри.

Вскоре путешественники увидели, что тараканов становится все больше. Насекомые находились в зоне развлечений, а также в коридорах и номерах постояльцев. В одну из ночей мать Перри нашла таракана в своей комнате и больше не смогла уснуть от страха.

В администрации отеля заявили, что проводят чистки, а также выдали чистящие средства Хейли и ее родным. После этого семья решила завершить отпуск и вернуться в Англию.

«Это разрушало психику. Я бы хотела, чтобы мы вообще никогда сюда не приезжали», — заключила Хейли.