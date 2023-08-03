Россияне смогут оплачивать покупки в Турции новым способом

В магазинах AppStore и PlayMarket для скачивания доступно приложение Letim, с помощью которого можно выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy. С ее помощью у туристов будет возможность оплачивать товары и услуги в стране, а также снимать наличные в банкоматах, сообщает "Коммерсант".

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Пополнять карту можно будет через Систему быстрых платежей на сумму до 250 000 лир в месяц, что составляет примерно 850 000 рублей. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан заграничного паспорта.

Предполагается, что совершать онлайн-операции с помощью виртуальной карты Letim можно будет в ближайшее время.