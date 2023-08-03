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Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами за путевки

Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами за путевки, несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса, до нескольких десятков млн рублей. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Туроператоры сократили объем долгов перед туристами за путевки
© unsplash.com

"Там ничего не осталось практически. По ковидным турам осталось до 10 туроператоров, у которых остались какие-то задолженности, и они продолжают их гасить. По нашим подсчетам, задолженность составляет несколько десятков млн рублей", - сказала она.

В ноябре 2022 года исполнительный директор АТОР заявляла, что долги туроператоров перед туристами за 2020-2022 годы сократились ориентировочно до 2-3 млрд рублей. При этом весной того же года совокупный долг туроператоров составлял более 45 млрд рублей.