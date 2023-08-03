Поток российских туристов в Европу упал на 90 процентов по сравнению с показателями до пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает газета «Известия».

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Как предупредил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Получение виз усложняется, разрешения на въезд чаще всего выдают на срок поездки, а консульства закрываются, отметил он. Однако некоторые европейские страны до сих пор достаточно лояльно относятся к туристам из России. В их числе Греция, Италия, Испания и Франция.

В постпредстве России при Евросоюзе объяснили, что россияне массово перестали ездить в Европу после того, как ЕС полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме.

«В еэсовском понимании простым европейцам необходимо ограничить возможность прямого общения с россиянами», — пояснили там подобный шаг.