Турция вошла в пятерку наиболее дорогих направлений для отдыха россиян

Летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для летнего отдыха для жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

© Мир24

«Турция вошла в пятерку самых дорогих – в среднем – направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», – отметила Ломидзе.

По данным АТОР, самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы – десятидневный отдых на двоих обойдется туристам в среднем в 390 тыс. рублей. В пятерку также вошли Куба (238 тыс. рублей), Шри-Ланка (213 тыс. рублей) и Турция (183 тыс. рублей).

По словам Ломидзе, такая ценовая политика Турции привела к тому, что страна в 2023 году не досчиталась отдыхающих из России. Не спасло ситуацию даже появление «горящих туров», которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне.