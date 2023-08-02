Турция вошла в пятерку наиболее дорогих направлений для отдыха россиян

Турция впервые вошла в пятерку наиболее дорогих направлений для отдыха россиян
Летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для летнего отдыха для жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«Турция вошла в пятерку самых дорогих – в среднем – направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», – отметила Ломидзе.
По данным АТОР, самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы – десятидневный отдых на двоих обойдется туристам в среднем в 390 тыс. рублей. В пятерку также вошли Куба (238 тыс. рублей), Шри-Ланка (213 тыс. рублей) и Турция (183 тыс. рублей).
По словам Ломидзе, такая ценовая политика Турции привела к тому, что страна в 2023 году не досчиталась отдыхающих из России. Не спасло ситуацию даже появление «горящих туров», которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне.
В целом цены на летний отдых за рубежом выросли в этом году приблизительно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, динамика роста цен на внутреннем рынке туризма несколько меньше, заключила эксперт.