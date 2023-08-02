В АТОР назвали самое дешевое пляжное направление для россиян в августе

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самом дешевом пляжном направлении для россиян в августе и сентябре 2023 года. Слова исполнительного директора организации Майи Ломидзе приводит ТАСС.

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Так, по словам Ломидзе, самый бюджетный отдых получится в Крыму. А если выбирать из зарубежных направлений, то стоит смотреть в сторону Египта и ОАЭ.

Недельная поездка в Крым обойдется в минимум 50 тысяч рублей на двоих.

Кроме этого, бюджетными зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд. Недорогие варианты размещения в этот период можно найти и в России, например, в Шерегеше и на Красной Поляне.