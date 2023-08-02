Перечислены самые дорогие курорты России

Аналитики сервиса «Твил» перечислили самые дорогие места для отдыха в России в конце лета 2023 года. Результаты их исследования попали в распоряжение «Комсомольской правды».

© Lenta.ru

Так, отмечается, что наиболее дорогим отечественным курортом назван город Байкальск, где проживание обходится туристам примерно в 8,2 тысячи рублей в сутки.

Тем временем на втором месте расположилась Лахденпохья в Карелии со средней стоимостью в 8,1 тысячи рублей за ночь, на третьем — курорт Широкая Балка в Краснодарском крае (около 7,7 тысячи рублей).