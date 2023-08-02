Россиянам рассказали, куда поехать вместо подорожавшей Турции
Объединенные Арабские Эмираты и Греция могут заменить россиянам подорожавшую этим летом Турцию, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Курорты и отели стран СНГ, по его словам, пока не готовы составить конкуренцию турецкому сервису.
«Заменой Турции в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты. Россияне на втором месте среди общего числа туристов. Эмираты стали дешевле в летний период, чем Турция, а уровень отелей на порядок выше по сервису. К тому же Эмираты интересны немного другим форматом отдыха. Если в Турции гость редко когда покидает территорию отеля, то в Дубае можно целые дни проводить вне территории отеля, параллельно наслаждаясь сервисом и уровнем обслуживания. И жара перестала пугать, для сравнения, в этом году в Турции 40 градусов было — как и в Эмиратах», — сказал Мурадян.
Он отметил, что альтернативой Турции для россиян может быть и Греция, несмотря на сложности с логистикой.
«Визу греки выдавали, поэтому небольшая часть состоятельных клиентов туда поехала. Греция, не сказать, что дешевле. Но есть люди, которые любят греческие форматы отелей «Все включено» и готовы переплатить за логистику», — рассказал Мурадян.
Конкуренцию подорожавшей Турции, по его мнению, успешно составляют Мальдивы. Цены на туры выше, но и сервис лучше, обратил внимание вице-президент АТОР.
«У них есть любимый многими формат «Все включено». Единственный минус — в отличие от Турции, на Мальдивах отсутствует шумное анимационное сопровождение, к которому некоторые туристы тяготеют», — пояснил Мурадян.
Что же касается стран СНГ, то, как считает специалист, пока ни Киргизия, ни Узбекистан, ни Армения не могут заменить россиянам отдых в Турции.
«Там либо гостиничная инфраструктура не дотягивает, либо отсутствует пляжная, логистическая инфраструктура. Можно назвать Казахстан и город Актау, там есть Rixos Resort, это турецкая сеть, которая работает в понятном формате для туристов. Кто-то поехал туда, но это оказалось не сильно дешевле, чем Турция», — заключил Мурадян.