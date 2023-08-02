Россиянам рассказали, куда поехать вместо подорожавшей Турции

«Заменой Турции в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты. Россияне на втором месте среди общего числа туристов. Эмираты стали дешевле в летний период, чем Турция, а уровень отелей на порядок выше по сервису. К тому же Эмираты интересны немного другим форматом отдыха. Если в Турции гость редко когда покидает территорию отеля, то в Дубае можно целые дни проводить вне территории отеля, параллельно наслаждаясь сервисом и уровнем обслуживания. И жара перестала пугать, для сравнения, в этом году в Турции 40 градусов было — как и в Эмиратах», — сказал Мурадян.