Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей

Покупать путевку в Турцию, например, в летние месяцы лучше за полгода, если же отдых планируется на осень, то лучше приобрести горящие туры. В октябре цены на поездки в этом направлении сильно снижаются, при этом море там еще достаточно теплое. Также следует следить за акциями, многие отели предоставляют скидки, например, размещают бесплатно детей или дарят трансфер, что позволяет сильно сэкономить на отдыхе, - рассказала Ансталь.