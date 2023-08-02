Туристы дождались первого китайского визового центра в России

Планы КНР по созданию визовых центров в России начали претворяться в жизнь. Генконсульство Китая в Санкт-Петербурге сообщило, что на Литейном проспекте уже тестируют созданный ВЦ. Впервые о переводе процедур оформления документов из консульства в отдельные офисы дипмиссия сообщала четыре месяца назад.
Первый китайский ВЦ откроется в ближайшее время. Точную дату не называют, но сейчас заявителей, записавшихся на подачу документов в консульство, уже заблаговременно обзванивают и перенаправляют в новый центр, где их обещают принять без оплаты за обслуживание.
«Если процедура будет быстрой и формальной, то отлично», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие уверены, что оформление в ВЦ будет более удобным. Посещать консульство ради этого многим не нравится. Однако туристы не хотят, чтобы дипмиссия на этом останавливалась: «Давно пора уже не визовые центры открывать, а запускать электронные визы, а еще лучше обещанный безвиз».
Если планы КНР не изменились, то следующим шагом должно стать открытие ВЦ в столице. Ранее TourDom.ru писал, что Китай решился на открытие центров в Москве и Санкт-Петербурге.