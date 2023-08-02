Туристы дождались первого китайского визового центра в России

«Если процедура будет быстрой и формальной, то отлично», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие уверены, что оформление в ВЦ будет более удобным. Посещать консульство ради этого многим не нравится. Однако туристы не хотят, чтобы дипмиссия на этом останавливалась: «Давно пора уже не визовые центры открывать, а запускать электронные визы, а еще лучше обещанный безвиз».