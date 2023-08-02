Названы самые популярные регионы России для отдыха в конце лета

В августе этого года российские туристы на 20% чаще бронировали отели и гостиницы в России, чем в аналогичном месяце прошлого года. Самым популярным регионом для отдыха в конце этого лета стал Краснодарский край — на его долю пришлось 28% всех заказов номеров. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

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В топ-3 самых популярных регионов по числу заказов отелей и гостиниц на конец летнего сезона также вошли Санкт-Петербург и Москва. На их долю пришлось 15% и 8% всех броней соответственно. Туристы также выбрали для отдыха Калининградскую область (6% броней), Татарстан и Дагестан (по 3%). В топ-10 регионов с наибольшей долей бронирований также вошли Ставропольский край и Нижегородская область, Приморский край и Ростовская область. На долю этих регионов пришлось по 2% всех заказов номеров.

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«На август туристы запланировали более длительные поездки, чем на июнь и июль этого года. Средняя продолжительность бронирований на последний летний месяц составляет пять ночей, что на 67% больше, чем на предыдущие месяцы — в среднем три ночи», — рассказали в пресс-службе компании.

Для поездок до конца лета туристы чаще всего выбирали отели без звезд (в структуре бронирований они занимают 21%), апартаменты – 20%, а также отели три звезды – 19%, уточнили в пресс-службе. На гостевые дома приходится 16% броней, на отели четыре звезды – 9%, на хостелы и отели две звезды – по 4%, на пятизвездочные гостиницы и апарт-отели – по 2%, добавили в компании.

По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по России составляет 4 800 рублей. По сравнению с августом 2022 года показатель вырос на 12%. Самая высокая стоимость брони на ночь — в Приморском крае, остановиться там можно за 5900 рублей. В Ростовской области и Ставропольском крае бронь ночи стоит 4 тыс. рублей, это наиболее бюджетные варианты из самых популярных у россиян направлений для отдыха в конце лета. В Москве размещение обойдется чуть дороже — 4200 рублей. В Санкт-Петербурге нужно будет заплатить 4900 рублей, в Ленинградской области — 5800 рублей.