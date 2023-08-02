Авиакомпания «Якутия» вводит новые правила провоза багажа

Переход на штучную концепцию провоза багажа в самолётах авиакомпании «Якутия» запланирован на 29 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Согласно новым нормам, пассажиры «Якутии» смогут бесплатно провозить один или два чемодана (сумки, коробки) в зависимости от класса обслуживания при условии покупки билета по багажному тарифу. При этом ручная кладь, любой вид багажа, перевозка животных в салоне самолёта или в багажном отделении будут оплачиваться не за килограмм веса, а за место с установленной весовой категорией.

Так, в эконом-классе бесплатно предоставляется одно багажное место с весом до 23 кг, в бизнес-классе — также одно место, но с весом до 32 кг.

Кроме того, устанавливаются нормы размера сдаваемого багажа: в сумме измерений длины, ширины и высоты он не должен превышать 203 см. Ручная кладь не должна быть больше параметров 55×40×20 см.

По безбагажному или багажному тарифу можно приобрести «Пакет багажа»: он равен одному багажному месту с установленным классом обслуживания весом. Однако, как отмечается в пресс-службе авиакомпании, один пассажир может провозить максимум четыре багажных места вместе с установленной бесплатной нормой багажа.

В случае перевеса одного из мест бесплатной нормы багажа при регистрации пассажир может приобрести дополнительный пакет багажа, разделив вещи так, чтобы вес стабилизировался для каждого из мест.