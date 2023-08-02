Авиакомпания «Якутия» вводит новые правила провоза багажа
Переход на штучную концепцию провоза багажа в самолётах авиакомпании «Якутия» запланирован на 29 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Согласно новым нормам, пассажиры «Якутии» смогут бесплатно провозить один или два чемодана (сумки, коробки) в зависимости от класса обслуживания при условии покупки билета по багажному тарифу. При этом ручная кладь, любой вид багажа, перевозка животных в салоне самолёта или в багажном отделении будут оплачиваться не за килограмм веса, а за место с установленной весовой категорией.
Так, в эконом-классе бесплатно предоставляется одно багажное место с весом до 23 кг, в бизнес-классе — также одно место, но с весом до 32 кг.
Кроме того, устанавливаются нормы размера сдаваемого багажа: в сумме измерений длины, ширины и высоты он не должен превышать 203 см. Ручная кладь не должна быть больше параметров 55×40×20 см.
По безбагажному или багажному тарифу можно приобрести «Пакет багажа»: он равен одному багажному месту с установленным классом обслуживания весом. Однако, как отмечается в пресс-службе авиакомпании, один пассажир может провозить максимум четыре багажных места вместе с установленной бесплатной нормой багажа.
В случае перевеса одного из мест бесплатной нормы багажа при регистрации пассажир может приобрести дополнительный пакет багажа, разделив вещи так, чтобы вес стабилизировался для каждого из мест.
При наличии свободной коммерческой загрузки можно приобрести услугу провоза сверхнормативного багажа по установленным тарифам.