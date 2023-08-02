Стало известно, где россияне хотят отдохнуть в бархатный сезон

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где россияне хотят отдохнуть в бархатный сезон. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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В России самым популярным городом оказался Сочи: гостиницы на южном курорте ищут 22,3% путешественников, интересующихся отдыхом в сентябре. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 10,1%, а замыкает тройку Москва, где в первый месяц осени хотят побывать 9,6% туристов.

Кроме того, в список городов, которые россияне рассматривают для отдыха в бархатный сезон, также вошли Екатеринбург (4,1%), Казань (3,7%), Махачкала (3,6%), Калининград (3,5%), Анапа (3,4%), Геленджик (2,8%) и Нижний Новгород (1,9%).

За границей наиболее востребованным направлением сентября оказалась Анталья: отели на этом популярном курорте ищут 13,9% туристов. Следом идет еще один турецкий город — Стамбул (его в начале осени хотят посетить 10,0% россиян). А на третьем месте оказался Ереван: гостиницы в армянской столице интересуют 7,6% путешественников.