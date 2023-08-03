В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 3 августа, произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в Домодедово задержали вылеты 10 самолетов. Во Внуково перенесли 3 рейса, еще 11 — отменили. В Шереметьево тем временем перенесли 6 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.