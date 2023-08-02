АТОР: турпоток из Китая в РФ восстановится не раньше 2024 года

Туристический поток из Китая в Россию восстановится в полном объеме не раньше 2024 года, в том числе в связи со скорым окончанием высокого турсезона в РФ. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

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"Я предполагаю, что в полном объеме китайский поток мы увидим не раньше следующего года. Какие-то группы будут и точно не только в Москве и Санкт-Петербурге", - сказала она.

Эксперт напомнила, что в Китае высоким туристическим сезоном считается осень, а в России лето. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга китайские туристы любят посещать Приморье, Хабаровский край, Амурскую и Иркутскую области, Бурятию.