Число туристов в Кейптауне превысило допандемийный уровень

Число туристов, прибывших в Кейптаун в 2023 году, превысило допандемийный уровень
В Западно-Капской провинции продолжается активное развитие туристического сектора: число туристов, прибывших в Международный аэропорт Кейптауна (CTIA) по воздуху, за первые шесть месяцев 2023 года превысило допандемийный уровень. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЮАР.
Кроме того, в период с января по июнь пассажиропоток на международных рейсах в обе стороны оставался высоким и достиг 1,4 миллиона человек, превысив допандемийный уровень на 104 процента и увеличившись на 76 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Об этом говорится в ежемесячном отчете по туризму, подготовленном официальным агентством правительства Западной Капской провинции по развитию туризма, торговли и инвестиций Wesgro.
«Сектор туризма и гостеприимства продолжает демонстрировать удивительную устойчивость и рост в Западно-Капской провинции, и это повод для радости. Несмотря на то что он сильно пострадал от пандемии COVID-19, мы продолжаем видеть, что вышли за рамки восстановления и перешли к росту, способствуя созданию новых рабочих мест в провинции», – заявила Мирей Венгер, министр финансов и экономических возможностей Западной Капской провинции.
В период с января по июнь 2023 года 90 процентов туристских прибытий по воздуху пришлось на зарубежные рынки, а 10 процентов – на Африканский континент, отмечается в отчете.
Венгер отметила:
«Привлечение большего числа туристов в нашу страну является частью одного из приоритетных направлений нового амбициозного плана экономических действий правительства Западно-Капской провинции «Рост ради рабочих мест», поскольку больше туристов – больше рабочих мест. Недавно эта цель получила впечатляющий импульс благодаря широкой рекламе наших потрясающих виноградников, вошедших в список лучших в мире».
«Работая с заинтересованными сторонами, включая частный сектор, мы будем и впредь заботиться о том, чтобы Западно-Капская провинция оставалась в центре внимания как международных, так и внутренних туристов, и я с нетерпением жду нового впечатляющего летнего сезона в этой провинции», – заключила министр.