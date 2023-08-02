Число туристов в Кейптауне превысило допандемийный уровень

«Привлечение большего числа туристов в нашу страну является частью одного из приоритетных направлений нового амбициозного плана экономических действий правительства Западно-Капской провинции «Рост ради рабочих мест», поскольку больше туристов – больше рабочих мест. Недавно эта цель получила впечатляющий импульс благодаря широкой рекламе наших потрясающих виноградников, вошедших в список лучших в мире».



«Работая с заинтересованными сторонами, включая частный сектор, мы будем и впредь заботиться о том, чтобы Западно-Капская провинция оставалась в центре внимания как международных, так и внутренних туристов, и я с нетерпением жду нового впечатляющего летнего сезона в этой провинции», – заключила министр.