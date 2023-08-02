Пилот объяснил, чем опасно столкновение самолета с птицами

Авиаэксперт Герасимов объяснил, чем опасно столкновение самолета с птицами
К каким опасным последствиям может привести столкновение самолета со стаей птиц, рассказал заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Эксперт пояснил, что, когда самолет полностью набрал высоту, столкновение с птицами невозможно: пернатые не летают так высоко. Чаще всего столкновения с птицами происходят при посадке или взлете.
— Если это крупная птица, это все равно что попадание снарядом из пушки, — уточнил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.
Что касается последствий столкновения, то чаще всего происходят разрушения лопаток двигателя, может выйти из строя аэронавигационное оборудование. Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла.
2 августа пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» при взлете в аэропорту Иркутска столкнулся со стаей птиц. На борту самолета находились 124 человека, никто не пострадал, передает aif.ru.
30 июля пассажирский самолет с неисправностью шасси, направлявшийся из Улан-Удэ в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево.