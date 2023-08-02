Пилот объяснил, чем опасно столкновение самолета с птицами

К каким опасным последствиям может привести столкновение самолета со стаей птиц, рассказал заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что, когда самолет полностью набрал высоту, столкновение с птицами невозможно: пернатые не летают так высоко. Чаще всего столкновения с птицами происходят при посадке или взлете.

— Если это крупная птица, это все равно что попадание снарядом из пушки, — уточнил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Что касается последствий столкновения, то чаще всего происходят разрушения лопаток двигателя, может выйти из строя аэронавигационное оборудование. Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла.

2 августа пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» при взлете в аэропорту Иркутска столкнулся со стаей птиц. На борту самолета находились 124 человека, никто не пострадал, передает aif.ru.