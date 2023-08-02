Туристы высказались о штрафах за купальники в Абхазии

Туристы в Абхазии рассказали, что думают об увеличении штрафа за ношение купальников в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство туристов не знали о том, что штраф повысили в 20 раз с 1 августа. Сейчас он равен шести тысячам рублей. Однако, как признались отдыхающие, они согласны с этим правилом.

Путешественники отмечают, что ходить по центру города в купальнике или с голым торсом не нормально. Они называют это "культурой общества" и поддерживают запрет.

Также отдыхающие отметили, что понимают недовольство местных жителей, которые видят рядом с собой людей в купальников и без маек.

"Мы соблюдаем правила, поэтому нам штрафы не страшны", — заключила одна из туристок.