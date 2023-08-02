Эксперты высказались о возобновлении безвизового режима с Китаем

Эксперты прокомментировали возобновление безвизового туристического обмена с Китаем
Минэкономразвития сообщало о возобновлении безвизового туристического обмена с Китаем. В отрасли считают, что первые предложения туроператоров по новым условиям для групповых туристов будут представлены уже в сентябре, а эксперты советуют заранее запасаться наличными юанями.
Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова считает, что возобновление безвизового туристического обмена с Китаем - это большой и важный шаг в развитии отрасли.
"Туроператорам потребуется время на обновление предложений с учетом безвизовых поездок и новых полетных программ. Мы надеемся, что уже в сентябре групповым туристам будут предложены первые предложения, сформированные по новым условиям. В дальнейшем их количество будет увеличиваться", - делится Наталья.
Представитель совета директоров СHINA TRAVEL Сергей Назаров отмечает, что инициатива коснется исключительно тех, кто отправляется путешествовать в Китай через туроператоров.
"О самостоятельных поездках туристов речи не идет, они не смогут поехать в Китай без визы. Группы от 5 до 50 человек формируются туроператорами, которые после заверяются органами координации России и Китая. Обмен осуществляется на основе безвизовых списков, которые туроператоры передают партнерам в Китае", - комментирует эксперт.
Сергей Назаров отмечает, что для самостоятельных туристов оформление визы по-прежнему обязательно. Это можно сделать в консульстве, либо в визовых центрах КНР в Москве и Санкт-Петербурге.
Эксперт также рассказал о необычных способах оплаты в Китае.
"Жители Поднебесной отказались не только от наличных, но и от пластика - сейчас практически 50% объектов торговли в Китае не имеют аппаратов по приему карт. Это касается даже выпущенных в Китае карт, не только иностранных", - отмечает он.
"Теоретически, все крупные точки сферы торговли принимают карты стран Европы и Азии, особенно в аэропортах. Однако мелкие магазины отказались от этого - китайцы пользуются в основном мобильными телефонами для оплаты товаров и услуг".
В связи с этим представитель отрасли советует россиянам перед поездкой в Китай запастись наличными, при этом на руках лучше иметь купюры разного достоинства. Это связано с тем, что многие маленькие пункты торговли перешли на электронную систему и при покупке требуют только exact cash - точную сумму. Эксперт предупреждает, что лучше озаботиться этим заранее, поскольку в китайских отелях разменять сейчас деньги не получится, а процесс обмена рублей или долларов на юани занимает в российских банках достаточно длительное время.