Эксперты высказались о возобновлении безвизового режима с Китаем

Минэкономразвития сообщало о возобновлении безвизового туристического обмена с Китаем. В отрасли считают, что первые предложения туроператоров по новым условиям для групповых туристов будут представлены уже в сентябре, а эксперты советуют заранее запасаться наличными юанями.

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Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова считает, что возобновление безвизового туристического обмена с Китаем - это большой и важный шаг в развитии отрасли.

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"Туроператорам потребуется время на обновление предложений с учетом безвизовых поездок и новых полетных программ. Мы надеемся, что уже в сентябре групповым туристам будут предложены первые предложения, сформированные по новым условиям. В дальнейшем их количество будет увеличиваться", - делится Наталья.

Представитель совета директоров СHINA TRAVEL Сергей Назаров отмечает, что инициатива коснется исключительно тех, кто отправляется путешествовать в Китай через туроператоров.

"О самостоятельных поездках туристов речи не идет, они не смогут поехать в Китай без визы. Группы от 5 до 50 человек формируются туроператорами, которые после заверяются органами координации России и Китая. Обмен осуществляется на основе безвизовых списков, которые туроператоры передают партнерам в Китае", - комментирует эксперт.

Сергей Назаров отмечает, что для самостоятельных туристов оформление визы по-прежнему обязательно. Это можно сделать в консульстве, либо в визовых центрах КНР в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперт также рассказал о необычных способах оплаты в Китае.

"Жители Поднебесной отказались не только от наличных, но и от пластика - сейчас практически 50% объектов торговли в Китае не имеют аппаратов по приему карт. Это касается даже выпущенных в Китае карт, не только иностранных", - отмечает он.

"Теоретически, все крупные точки сферы торговли принимают карты стран Европы и Азии, особенно в аэропортах. Однако мелкие магазины отказались от этого - китайцы пользуются в основном мобильными телефонами для оплаты товаров и услуг".