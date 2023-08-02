В АТОР прогнозируют снижение турпотока в Крым

Туристический поток в Крым летом 2023 года снизится на 35-40% по сравнению с летом 2022 года и составит более 3 млн человек. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.
"Крым, по предварительным подсчетам, итоги сезона чуть более 3 млн человек, это где-то на 35-40% меньше, чем летом 2022 года. Мы не ожидаем, что прогнозы серьезно исправятся к концу сезона, то есть к концу сентября - началу октября", - сказала Ломидзе.
Она также отметила, что лидером по внутреннему туризму является Краснодарский край. По предварительным подсчетам, на курортах Краснодарского края за это лето отдохнет около 10 млн туристов.
"Лидерство Краснодарского края довольно сложно сдвинуть, хотя к этому приблизилась Москва", - отметила Ломидзе. Так, по предварительным подсчетам, примерно 6,4-6,5 млн человек этим летом приехали в Москву с туристическими целями, в Санкт-Петербург - примерно 3,5 млн туристов.
Также одним из лидеров направления внутреннего туризма являются Кавказские Минеральные Воды: за летние месяцы там побывали более 1 млн туристов.
"Мы видим, когда говорим о лете 2023 года и о распределении спроса, мы видим безусловные хиты, которые собрали основной поток. То есть у нас в совокупности получается более 20 с лишним миллионов туристов буквально на пяти-шести направлениях. Но мы видим и повышенный спрос в других, относительно нестандартных, нетрадиционных регионах. Это такая особенность этого сезона", - добавила Ломидзе.