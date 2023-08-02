В АТОР прогнозируют снижение турпотока в Крым

"Мы видим, когда говорим о лете 2023 года и о распределении спроса, мы видим безусловные хиты, которые собрали основной поток. То есть у нас в совокупности получается более 20 с лишним миллионов туристов буквально на пяти-шести направлениях. Но мы видим и повышенный спрос в других, относительно нестандартных, нетрадиционных регионах. Это такая особенность этого сезона", - добавила Ломидзе.