Поток туристов из России в Грузию вырастет на 40-50%

Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян рассказал «360», смогут ли российские туристы и дальше отдыхать в Грузии несмотря на нежелание некоторых активистов видеть в стране самолеты из России.

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Сейчас в Грузию летают рейсы из Москвы, Сочи. Планируются рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Казани.

Поток в Грузию российских туристов должен вырасти минимум на 40-50% в текущем году, отметил Мкртчян.

«Даже гипотетически нельзя говорить о каком-то запрете россиянам приезжать в Грузию, потому что это дружественная нам страна», — сказал вице-президент Альянса турагентств.

Мкртчян предположил, что количество авиарейсов будет только расти, как и число россиян, въезжающих в Грузию на собственном транспорте.