Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян

Турция вошла в пятерку самых дорогих направлений для россиян впервые за всю историю туризма
Летом 2023 года Турция впервые за историю туризма вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для россиян. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Если говорить о среднем чеке по рынку, включая повышенные цены в июле и августе, самое дорогое направление – это Мальдивы, около 390 тыс. руб. на двоих, затем Куба – 238 тыс., Шри-Ланка – 213 тыс., и далее сразу идет Турция – 183 тыс. на двоих. То есть Турция вошла в пятерку самых дорогих в среднем направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», – сказала Ломидзе.
По ее словам, Турцию с начала лета посетили около 2,5 млн россиян. Как уточнила исполнительный директор АТОР, самыми популярными зарубежными направлениями у россиян этим летом стали Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшелы.
«Ожидалось, что в этом сезоне динамика по туризму будет существенно выше и на внутреннем, и на выездном рынке, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да, прирост есть по сравнению с 2022 годом, это где-то 15–18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном – в пределах 10%. Это оптимистичная картина, но сезон шел крайне неровно, и те направления, которые, как ожидалось, побьют возможные рекорды и достигнут показателей 2019 года, таких приятных сюрпризов не произошло», – подчеркнула Ломидзе.