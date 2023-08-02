Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян

«Ожидалось, что в этом сезоне динамика по туризму будет существенно выше и на внутреннем, и на выездном рынке, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да, прирост есть по сравнению с 2022 годом, это где-то 15–18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном – в пределах 10%. Это оптимистичная картина, но сезон шел крайне неровно, и те направления, которые, как ожидалось, побьют возможные рекорды и достигнут показателей 2019 года, таких приятных сюрпризов не произошло», – подчеркнула Ломидзе.