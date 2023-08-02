В Светлогорске возмущены отсутствием пляжей и высокими ценами

Ремонт набережной, отсутствие пляжа, высокие цены на аренду жилья и еду – таким стал летний сезон – 2023 для гостей курортного Светлогорска в Калининградской области. Недовольные отдыхом на побережье русской Прибалтики выливают свое возмущение в соцсетях.

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«С отдыхающими из Москвы обсуждали строительство в Светлогорске, говорят: «Бежали в надежде отдохнуть от Москвы, а приехали на эту же стройку, только за большие деньги», – пишут в соцсетях комментаторы.

Реконструкцию старого участка набережной от солнечных часов до отеля «Гранд Палас» планируется завершить летом 2024 года. А пока туристам приходится «любоваться» морем с новой набережной, огороженной сплошным бетонным забором, который ранее власти назвали «дизайнерским решением».

Чтобы искупаться и позагорать в другом месте, отдыхающим приходится тратиться на такси или общественный транспорт. Это дополнительные затраты к немалым ценам, которые в Светлогорске, как и везде, взлетели на все.

«Самостоятельное путешествие на двоих обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Стоимость авиаперелета из Москвы в Калининград в августе составит около 40 тысяч», – пишет «Калининград.Ru».

В коментариях под публикацией официальные данные корректируют и пишут, что реальные затраты туристов в два раза больше.