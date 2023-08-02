Туристы в Светлогорске возмущены отсутствием пляжей и высокими ценами
Ремонт набережной, отсутствие пляжа, высокие цены на аренду жилья и еду – таким стал летний сезон – 2023 для гостей курортного Светлогорска в Калининградской области. Недовольные отдыхом на побережье русской Прибалтики выливают свое возмущение в соцсетях.
«С отдыхающими из Москвы обсуждали строительство в Светлогорске, говорят: «Бежали в надежде отдохнуть от Москвы, а приехали на эту же стройку, только за большие деньги», – пишут в соцсетях комментаторы.
Реконструкцию старого участка набережной от солнечных часов до отеля «Гранд Палас» планируется завершить летом 2024 года. А пока туристам приходится «любоваться» морем с новой набережной, огороженной сплошным бетонным забором, который ранее власти назвали «дизайнерским решением».
Чтобы искупаться и позагорать в другом месте, отдыхающим приходится тратиться на такси или общественный транспорт. Это дополнительные затраты к немалым ценам, которые в Светлогорске, как и везде, взлетели на все.
«Самостоятельное путешествие на двоих обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Стоимость авиаперелета из Москвы в Калининград в августе составит около 40 тысяч», – пишет «Калининград.Ru».
В коментариях под публикацией официальные данные корректируют и пишут, что реальные затраты туристов в два раза больше.
«12 дней на троих в п. Лесное 220 т.р +35 самолет. Вы цены в кафе видели? Какао 200 г 220 р. Суп ХуЧо 800. И это не считая экскурсии, сувениров и перемещение по достопримечательностям. Так что: 12 дней + – 300», – пишет Руся.