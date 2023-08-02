Китайский остров Хайнань готовится к приезду российских туристов

С началом безвизового въезда в Китай туристических групп россияне рассчитывают и на скорое возобновление прямых перелетов на курорты Хайнаня. Редакция узнала, что увидят туристы после нескольких лет отсутствия на тропическом острове.

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Во время пандемии многие туристические объекты не принимали гостей и проводили реновацию номерного фонда. В частности, список пятизвездочных отелей пополнили несколько гостиничных комплексов.

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Hyatt Regency Hainan Ocean Paradise стал еще одним курортом в парковой зоне Hainan R&F Ocean Paradise Resort, что в часе езды от международного аэропорта Санья. Среди тысячи номеров разных категорий есть 108 семейных площадью 58 кв. метров. Для гостей доступен R&F Water Park.

Новый отель Grand Hyatt Shenzhou Peninsula открыт на полуострове Шэньчжоу, что на восточном берегу. В нем 262 номера с панорамными окнами и балконами. В ресторанах представлено как национальное меню, так и блюда итальянской и азиатской кухни. Из трех бассейнов один – на побережье.

В 37-этажной башне в городе Хайкоу расположен Sofitel Haikou, который стал частью многофункционального комплекса The Form с его многочисленными магазинами. До моря от него почти полтора километра, но есть два бассейна. Отельеры презентуют гостиницу как самодостаточный объект, где все предусмотрено для отдыха. Особенностью считают отельную косметику французских брендов Lanvin и Hermès и фирменные кровати Sofitel MyBed.

Начавший принимать гостей только в нынешнем году Hainan Qiongzhong Fupeng Sheraton Hotel построен в культурно-туристической зоне тропических лесов в центре острова. В нем 178 номеров, включая люксы. Из развлечений – экскурсии в аутентичные горные деревеньки.

Что касается достопримечательностей, в курортном районе Санья недавно сделали бесплатный вход в природный парк Тянья-Хайцзяо. До этого входной билет стоил 81 юань (1 юань – около 12,8 руб.) в высокий сезон и 68 юаней – в межсезонье. В допандемийный 2019 год парк посетило без малого 4,5 млн человек. Также отменена плата в популярных у туристов парках Лухуитоу и Дунтянь.

Туристическая зона Тянья-Хайцзяо известна необычными пейзажами на побережье Санья Бэй: здесь живописные валуны с иероглифами – цитатами из китайской поэзии. Купание в бухте разрешено лишь в зоне гостиниц.

В аэропорту Санья в июле открыли после годовой реконструкции международный терминал. До этого самолеты из-за рубежа принимал аэропорт в Хайкоу.

Как сообщал ранее «ТурДом», из-за отсутствия авиасообщения между Россией и Хайнанем у туристов до последнего времени не было интереса к турам на остров. Изменения ситуации, скорее всего, следует ожидать осенью. Росавиация уже выдала допуски на полеты авиакомпаниям Red Wings, «Икар» и «ИрАэро».