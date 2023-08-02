Стало известно, когда можно будет посетить Китай по безвизу

Туристические операторы смогут отправлять российских туристов в Китай по групповому безвизу не раньше, чем с сентября текущего года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров РФ на официальном сайте.
"Несмотря на то, что Минэкономразвития РФ сообщило о старте с 1 августа туристического обмена с Китаем по соглашению о безвизовом режиме для групп, туроператоры не торопятся формировать первые группы туристов в КНР", - уточнили в АТОР.
Подчеркивается, что планируется отработать механизм безвиза, и на это нужно не меньше двух-трех недель.
В свою очередь российские туристические операторы уже занимаются продажей туров в Китай. Однако для поездок туристам потребуется получать китайские визы в консульстве.
До этого МИД России порекомендовал не обращаться к посредникам для получения визы в КНР. Соотечественников призвали не пользоваться услугами посредников, помогающих в подаче документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов.