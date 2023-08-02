Эксперты предложили россиянам отдых в ЮАР, Эфиопии и Танзании

Специалисты по туризму ожидают увеличения потока российских туристов в страны Африки, особенно по итогам прошедшего в Санкт-Петербурге саммита "Россия — Африка". В качестве туристических направлений предлагается рассмотреть Эфиопию, ЮАР, Танзанию и другие страны африканского континента, пишет "360".

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На саммите представители РФ и стран Африки говорили о необходимости отменить визовый режим и развить прямое авиасообщение между государствами.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что Африка является популярным направлением, и расширение географии рейсов помогло бы туроператорам расширить ассортимент предложений по выездному туризму.

К примеру, раньше россияне могли отдыхать не только в Тунисе или Египте, но и в Сенегале.

Если "Россия повернет свои стопы" в сторону Африки, то может получиться отличное сотрудничество, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Прежде чем отправляться в Африку, Барзыкин посоветовал детально изучить информацию о стране для отпуска. Например, в Ливии или Центральноафриканской Республике можно столкнуться с неприятностями, если не узнать про местные тонкости.

Эксперт предупредил, что не стоит пить воду на курорте из корытца или колодца, принимать незнакомые блюда, фрукты необходимо тщательно мыть.

Туризм в Африке доступен разным потребителям — как молодежи, так и взрослым.