Почти все номера отелей забронировали в Екатеринбурге

Ко Дню города в Екатеринбурге туристы забронировали почти все номера гостиниц и хостелов. 18-20 августа пройдут главные события, приуроченные к 300-летию города.

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Например, гостиница Hyatt Regency забронирована на 18 августа. Можно взять номер на соседние даты, но они будут вдвое дороже. То есть до праздника ночь в отеле обходилась в 27,5 тысячи, а сейчас — в 37,5 тысячи рублей.

Номер в отеле «Высоцкий» еще можно снять, но осталось их совсем немного. Цены также выросли на 4-5 тысяч рублей.

Отель «Онегин» может предложить только два свободных люкса за 22,8 тысячи рублей, а в гостинице «Резиденция» в «Ельцин Центре» все номера забронированы.