Интервью с региональным руководителем авиакомпании Jazeera Airways по России и странам СНГ Яной Вазири

Добрый день! Я, Ольга Голованова, профессиональный журналист с опытом работы в СМИ и PR, рада быть частью команды издательской группы Serenity Group в реализации видеопроекта «Serenity: Диалоги вне времени». Сейчас мы находимся в самом центре Москвы, в районе Якиманки, и идем в гости в представительство кувейтской авиакомпании Jazeera Airways. Обо всём подробно мы будем говорить с региональным руководителем компании по России и странам СНГ Яной Вазири.

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- Добрый день, Яна. Спасибо большое за приглашение и выбор Serenity Group в качестве медиаресурса для вашего интервью.

Видео дня

- Ольга, здравствуйте. На самом деле удовольствие от знакомства с Serenity Group и с вами только на нашей стороне.

- Яна, давайте кратко познакомим зрителей с вами персонально. Как вы пришли в авиабизнес?

- В авиабизнес я пришла из сопредельной родственной отрасли – туризма. На тот момент я проживала в ОАЭ и в партнерских отношениях состояла с местным DMC - Destination Management Company Lama Tours. Это очень известная крупная компания, которая в своё время принимала звёзд Болливуда Шахрукх Кхан, Амитабх Баччан и многих других звёзд. Это было очень интересное знакомство. И мы начали развивать приём именно туристов из стран СНГ, ну и, конечно же, России. На тот момент это была и Украина, и страны Прибалтики, и Казахстан в том числе. И я сотрудничала, как партнёр с компанией Air Arabia, достаточно известной сейчас на рынке Российской Федерации. Просто пришла на встречу, на одну из обычных встреч, для того чтобы попросить тарифы для своих партнёров. И вот мой нынешний руководитель, он является коммерческим вице-президентом авиакомпании Jazeera Airways, именно со стороны ценообразования, г-н Баратан Равиндран. Он мне тогда сказал: «Яна, не хочешь ли ты присоединиться к нам в качестве руководителя нашего московского направления?» А на тот момент Air Arabia летала третий месяц, но были определенные сложности, которые он подумал, что я смогу решить. Вот так и начался мой авиационный карьерный путь.

- То есть это уже вторая авиакомпания, которую вы выводите на российский рынок?

- Буквально да. Так и есть.

- Яна, мне кажется, или Ваша фамилия звучит по-арабски «Вазири». Что это значит, кстати?

- На самом деле «Вазири» переводится, как «Вазир», происходит от слова «Аль Вазир» - министр. И иногда своему мужу говорю, что я вышла замуж за тебя, наверное, только по этой причине. Мне очень нравится, как это звучит. Естественно, это в браке приобретённое.

- А что значит «Джазира»? Очень у многих на слуху телеканал «Аль Джазира», который базируется в Дохе и известен не только в арабском мире.

- Само слово «Аль Джазира» переводится, как «Остров». Поэтому можно предположить, что эта авиакомпания, которая выбрала, наверное, красивое и созвучное имя, хотя с авиацией, может быть, это и не совсем связано.

- Я знаю, что авиакомпания Jazeera Airways первый свой полёт осуществила 30 октября 2005 года, почти 20 лет назад, но в России о ней никто не знал до недавнего времени. Как возникла идея, чем руководствовались в штаб-квартире в Эль-Кувейте?

- Я думаю, конечно же, прежде всего экономическими соображениями. Потому что авиакомпания представляет собой модель Low Cost. Лоукост, мы понимаем, что это не низкое качество – я всегда говорю, что это не low quality, это контроль над расходами и доходами. Мы оцениваем потенциал определенной страны или определенного направления, и дальше уже смотрим, есть ли смысл коммерчески, прежде всего, для выполнения рейсов. Ну а прошлый год все отмечают огромный спрос на авиаперевозки в России, и поэтому это было очень закономерно, когда сначала проявился интерес, потом должна была быть проведена определенная работа, и вот наш первый рейс состоялся 3 февраля этого года.

- Поздравляем вас и российских туристов! Яна, скажите, пожалуйста, а кто ваши прямые конкуренты? Мне лично известны компании FlyDubai, Air Arabia. Но вот недавно воспользовалась услугами Air Arabia в Эмираты. Не считаю, что это был уровень стран Персидского залива. В общем-то, авиация, самолеты этих государств обычно славятся роскошью. Что вы можете сказать о ваших самолетах, и вашем подходе в принципе к подаче сервиса?

- Я понимаю, у пассажиров всегда есть определенные ожидания. И когда мы говорим о Ближнем Востоке, прежде всего, роскошь – это, наверное, первое слово, которое всплывает в сознании, в ассоциации. Но здесь тоже нужно понимать, что роскошь – она может быть целесообразна определенному классу обслуживания. То есть если это бизнес-класс, если это первый класс, то да, там все эти аспекты имеют место быть. Но большинство пассажиров всегда летает «эконом». И мы, прежде всего, говорим именно о данном контингенте наших пассажиров: как можно о нём позаботиться для того, чтобы он ощутил максимальный комфорт и максимальное удобство во всех аспектах. Потому что перелёт – это как кирпичики, которые набираешь, он состоит всегда из разных компонентов. И опыт от начала процесса бронирования, который заканчивается самим перелётом. Как все проходит на борту, комфортна ли эргономика кресел, чем вас кормят. Это же ключевой вопрос для пассажира: «А чем нас будут кормить? А дают ли воду?»

- Развлечения на борту.

- Развлечения, естественно. Но не забывайте о том, что многие пользовались, например, европейскими бюджетными перевозчиками-лоукостерами, и там эта концепция хотя и подразумевает контроль над расходами и доходами, но там буквально, например, экономят во всём, в том числе и на шаге кресел. В данном отношении арабские перевозчики наиболее выгодно отличаются, и мы в том числе, предлагая максимально комфортный шаг кресел, возможный в «экономе». Мы летаем на самолетах Airbus 320.

- NEO.

- NEO. Естественно, NEO. Хотя у нас есть, конечно, и SEO, но NEO – это основной вид самолётов, который на данный момент мы эксплуатируем. Достоинством его, прежде всего, является его эффективность, экономичность. То есть потребляя меньшее количество топлива, он может долететь на более длительные расстояния.

- То есть вы еще и про «зеленую» экономику.

- Это обязательно. Возвращаясь к идее роскоши, мы, наверное, говорим, о максимально комфортном «экономе». Но что такое модель лоукостера? Если мы контролируем наши расходы, не «раздуваем» их, тогда мы можем предложить самые оптимальные тарифы для вас, для конечных пассажиров. А если мы начинаем наполнять продукт какими-то дополнительными опциями, может быть, не всегда востребованными, потому что вам, возможно, не требуется 30 кг багажа, которые предлагает уже перевозчик с опцией роскоши. Или вам, возможно, не потребуется то питание, которое запланировала авиакомпания. Может быть, вы вообще в ночном перелете не будете кушать, вы просто захотите спать. Но вы же за это заплатите! И поэтому вот эта лоукост-модель подразумевает некий конструктор, когда вы сами набираете для себя тот выбор услуг, за которые вы готовы платить. Более того, вы точно также можете выбрать и премиум-услуги, которые позволяют вам в полной мере ощутить и комфорт, и роскошь. Это может быть премиум-услуга, например, для приоритетной регистрации, это может быть дополнительный шаг кресел.

- VIP-зал.

- VIP-зал в том числе. Расширенное питание. Это тоже можно включить. Поэтому вот здесь мы говорим, прежде всего, о пассажире эконом-класса, но который может получить понятный, простой, но очень комфортный продукт, сделанный под него, который он может сам сделать под себя, и не переплачивать самое главное.

- Я правильно понимаю, что у Jazeera Airways есть амбиции – стать своеобразными Etihad или Emirates среди лоукостов?

- Ну, если не ставить цели, смысл тогда работать? Конечно же, есть. Но, наверное, больше всего мы соревнуемся сами с собой. То есть мы должны быть лучше нас вчера, поэтому цели, естественно, максимально высокие. В этом весь смысл.

- В России у вас есть конкуренты?

- Конкуренты есть везде. Куда бы мы не летали, конечно же, есть конкуренты. Но вот вы задавали уже вопрос, есть авиакомпания FlyDubai, есть авиакомпания Emirates. Естественно, это наши коллеги, партнеры, мы их уважаем. Тем более я отработала в Air Arabia с 2012 по 2019 год, то есть для меня это очень близкая авиакомпания. Здоровая конкуренция позволяет развиваться. Это нормально. Следим ли мы друг за другом? Это тоже нормально – естественно, следим. Но у нас есть свои идеи. Мы не переживаем, что вот они конкуренты, что же они там такое делают? Не надо, ребята, мы сами зададим тренд. Мы знаем, куда мы идём. Мы знаем наши цели.

- Вопрос, который заинтересует в первую очередь наших зрителей, туристов, клиентов, потребителей – цена. Цена вопроса. Сколько сейчас может стоить билет на ваш самолёт для россиянина рядового? Я знаю, что самый популярный рейс из Москвы – это Шарм-эль-Шейх, Тиват, Ларнака.

- Всё верно.

- Дубай, Амман.

- Ценообразование – конечно, это некий сложный процесс, который зависит от очень многих факторов. И не самым последним фактором является спрос. Точнее, я бы сказала, он его отчасти регулирует. То есть, когда мы понимаем, что мы заходим в сезон, что это высокий спрос...

- Скоро отпуска. Лето на носу.

- Действительно это так. Опять же мы понимаем, что в этом сезоне за этот период мы планируем перевезти определённое количество пассажиров. Соответственно, мы от этого балансируем нашу цену. Да, сейчас авиакомпания Jazeera Airways пока еще не так известна на рынке, как нам бы хотелось. Поэтому цена – это один из инструментов привлечения наших пассажиров, наших будущих клиентов, потому что пока нет других инструментов или они ограничены. Они есть, но они пока независимы в полном объёме. Если говорить о конкретных цифрах...

- Да, какова «вилка» примерно?

- Примерно – наверное, где-то от 700 до 950 долларов именно в такие самые популярные летние направления. Но я еще могу добавить, что цена формируется от загрузки, в том числе. И, естественно, когда пассажир выбирает рейс, и на одну дату может быть более высокая цена, на другую дату может быть менее высокая цена, именно потому, что там уже весь рейс заполнен и остаётся какое-то ограниченное количество кресел для продажи. Целесообразнее тогда, может быть, посмотреть соседние даты, и увидеть: возможно, там будет более интересное ценовое предложение.

- Яна, следующий мой вопрос касается в принципе привлечения туристического потока в Кувейт. Есть ли такие цели у государства, по вашей информации, по вашим сведениям, по вашему мнению, и есть ли планы переманить, может быть этот поток с Эмиратов или с государства Оман, имею в виду Султанат Оман, где, говорят, более дикий отдых обеспечен, нет такого количества соотечественников, как в Арабских Эмиратах. Что вы можете сказать о курортах Кувейта, и ждут ли они россиян?

- Прежде всего, я бы хотела начать с обнадёживающей новости, которую уже дважды публиковали в СМИ, официальных СМИ – о том, что наше государство ведёт переговоры с 11 странами, куда входит Кувейт, либо о снятии, либо об облегчении визового режима. И, конечно же, это станет, наверное, главным решающим фактором по развитию данного направления, как туристического направления. Потому что на данный момент, когда мы с вами общаемся, туристическая виза отсутствует, как опция, и в Кувейт можно отправиться пока только по деловой визе. Хотя за нами, скажем так, уже есть «багаж» готового бизнеса, который мы могли бы направить в Кувейт, с туристической целью, потому что опять же наш опыт позволяет это делать. Абсолютно легко можно организовать туда туры. Причём Кувейт, несмотря на то что это очень маленькая страна, но, как минимум, два интересных момента для наших пассажиров могли бы быть — это шоппинг.

- Абсолютно точно. Я однажды в жизни была в Эль-Кувейте с деловой целью, и могу сказать – это магазин в пустыне просто. Кладезь!

- Как здорово вы это охарактеризовали. На самом деле там не только разнообразие, но и ценообразование очень привлекательное, потому что, в отличие от тех же Эмиратов, там нет налогов. Ни НДС, никаких дополнительных налогов там нет. Поэтому, естественно, шоппинг там может быть очень привлекательный, и он таковым и является. Второй привлекательный момент – это еда.

- Гастрономический туризм.

- Гастрономический туризм. А почему еда? Потому что в силу своего менталитета и в силу своей позиции в Кувейте нет алкоголя. Для нашего туриста это тоже нужно знать. Очень важно знать.

- Для некоторых это определяющий фактор.

- Если не планировать, например, недельный или двухнедельный отпуск, некий такой транзитный вариант или короткий уикэнд, то это вполне рабочая история. И как раз за счёт того, что там нет алкоголя, акцент сделан на разнообразии, на мультикультурность. Там самые различные кухни представлены, лучшие ингредиенты, и те, кто понимает толк, говорят: «Реально очень вкусно!»

- Не сомневаюсь. Сама люблю кухню этих стран. Скажите, Яна, по поводу перспективы Эль-Кувейта стать неким хабом транспортным для россиян на дальние расстояния. Я знаю, что раньше те, кто желал полететь в Латинскую Америку или в Африку, часто использовали перелёты через Париж или Франкфурт-на-Майне. У Эль-Кувейта есть возможности для того, чтобы перетащить этих россиян?

- Да, без сомнения. В этом, собственно говоря, одна из наших целей. Как я только что сказала, что до тех пор, пока визовый режим напрямую со страной не будет облегчён, мы фокусируемся именно на транзитных пассажирах. Мы выполнили первый рейс 3 февраля, и мои дорогие, любимые партнёры помогли нам его заполнить, прежде всего, паломническими группами, которые от нас летали в Саудовскую Аравию. Потом подключились, естественно, и туроператоры, тоже старые, добрые друзья и партнёры, с которыми мы реализовали, начали эту программу. Я приведу пример. Была первая встреча с туроператором «Fun&Sun»: «Здравствуйте, Яна! Я отвечаю, что теперь представляю такую-то авиакомпанию, идет диалог, чем мы можем быть друг другу полезны? Заходит речь о маршрутной сети. И партнер задает такой вопрос: «А можете ли вы полететь на Ларнаку?» Я говорю: «А что мы будем откладывать?» Беру телефон, звоню шефу: «Баратан, а мы можем полететь на Ларнаку?», он говорит: «В принципе, да».

- Все бы решали вопросы, как вы.

- «Договаривайтесь о финансах». То есть за счёт того, что мы действительно не мегакрупная компания, в этом есть такое преимущество – скорость принятия решения.

- Манёвренность.

- Манёвренность, да. Поэтому, возвращаясь именно к транзитным пассажирам. Когда-то это, может быть, было дико представить – в Ларнаку, на Кипр через Кувейт. Но мы живём в другой реальности. Сегодняшний день отличается от того, который был.

- Сейчас самое время «ковать железо, пока горячо». Яна, у меня ещё один вопрос, который основывается на личном опыте. Недавно буквально искала билеты в Дубай, и увидела предлагаемые рейсы Jazeera Airways через Эль-Кувейт со стыковкой ночью. И я представила: «О, Боже, кто же выберет такой рейс с ночёвкой в исламском государстве?». Расскажите, пожалуйста, во-первых, про аэропорт, про ваши мощности, насколько там безопасно, и насколько бывают короткими стыковки?

- Оль, на самом деле мы гордимся, что аэропорт полностью принадлежит нашей авиакомпании, включая даже участок, на котором он находится. Во-первых, это как отдельный кусок бизнеса, который приносит свой, весьма внушительный доход. А, во-вторых, для пассажиров что это означает? Это означает, что в случае каких-то сложностей процессы урегулирования проходят гораздо быстрее, потому что нет необходимости с кем-то согласовывать – это всё внутри нашей авиакомпании. Конечно же, это очень безопасно. Мы вылетаем из Москвы в 00:45, прилетаем в Кувейт в 05:50 утра. Это уже раннее утро.

- Светло на юге.

- Да, это уже светло. Эмираты являются одним из самых популярных, а может быть, даже и самым популярным маршрутом. Очень много пассажиров, которые покупают у нас билеты в Дубай, и покупают на сторонних ресурсах. Поэтому очень жаль, что вы не рискнули, но мы надеемся, что вы воспользуетесь все-таки нашим гостеприимством. Будем рады видеть вас на борту нашей авиакомпании.

- Конечно, когда-нибудь я воспользуюсь обязательно. Кстати, как вы делите власть с Kuwait Airways, государственной авиакомпанией? Ведь ваша компания, это круто, что это первая негосударственная авиакомпания на всём Ближнем Востоке. Как вас, «не зажимают»?

- На самом деле решение о принятии, о разрешении подписал сам эмир. Без его разрешения в принципе ничего бы не было. Действительно, для Кувейта это очень важный момент, потому что Kuwait Airways - официальный флагман. Он уже много, более 50 лет на тот момент летал. Но так как модель отличается... С одной стороны, это был такой авантюрный эксперимент. С другой стороны, это все-таки бизнес-проект, потому что авиакомпания официально зарегистрирована на Кувейтской фондовой бирже. Вы или кто-нибудь другой, если есть возможность, может приобрести акции и, соответственно, получать дивиденды как результат успешного ведения бизнеса авиакомпания Jazeera Airways. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы не конкурируем именно моделями: у нас есть свой собственный клиент, у Kuwait Airways - свой собственный клиент.

- А с российскими лоукостами конкурируете?

- Конечно. Если мы летаем по одним и тем же направлениям, то всегда это будет конкуренция. Но здесь мы знаем наши преимущества - у нас удобные стыковки. Например, для пассажиров, которые хотели бы воспользоваться перелётом в Эмираты, стыковка займет всего лишь 45 минут. И ряд других направлений, которые мы планируем уже для зимнего сезона, они тоже будут очень минимальны и комфортны. То есть по большому счёту это возможность выйти, размять ноги, для кого-то, может быть, забежать в кафе, выпить чашечку чая или кофе, и перейти на другой рейс. Тем более, что нет необходимости забирать багаж. Багаж сдаётся здесь, в аэропорту Домодедово, и, соответственно, пассажиры его уже получают в точке прибытия.

- Яна, вы упомянули зимний сезон. Расскажите о ваших планах, о новых направлениях и векторах развития присутствия авиакомпании Jazeera Airways в нашем регионе.

- Оль, они очень большие. Они, правда, очень большие. Во-первых, мы хотим расширить нашу полётную программу на ряд регионов. И мы смотрим опять же в зависимости от потребности. Конечно, прежде всего, мы рассматриваем паломнический трафик, который всегда был востребован. И в последнее время за счёт облегчения процесса со стороны Саудовской Аравии есть огромный спрос. Поэтому мы рассматриваем Махачкалу, Минеральные Воды как потенциальные регионы, откуда мы могли бы летать.

- Как скоро?

- В надежде на то, что это будет с сентября-октября. Это обозримое ближайшее будущее. Но вот я буквально недавно вернулась из поездки в Санкт-Петербург, где мы вместе с нашими партнёрами, с компанией «ПАКС», для 140 агентов презентовали направление «Черногория». Тиват. И до этого мы отправились со своей коллегой за два дня перед встречей в Санкт-Петербурге для того, чтобы понять, насколько рынок готов, есть ли потребность. Потому что время меняется, накладывает свои отпечатки, поэтому невозможно принять решения, сидя за столом в офисе в Москве, лететь в Санкт-Петербург или не лететь. В Санкт-Петербурге, естественно, необходимо вживую пообщаться с агентами. И, конечно, там тоже у нас есть надежда на позитивное разрешение вопроса, тем более у Санкт-Петербурга есть потенциал принимающего города. Мы можем говорить не только о развитии пассажиропотока из России через Кувейт куда-либо ещё, но в том числе говорить о потенциальном приёме. Поэтому наши планы развития, возможно, будут региональные. Есть опять же ряд партнёров, которые готовы поддержать и из других городов Российской Федерации. А что касается направлений, то здесь «рулит» сезонность. Когда мы говорим о лете, это может быть Ларнака, Белград, Тиват и даже Эмираты, которые всегда летом давали какие-то особые спецпредложения: Kids go free у них часто было востребовано. Дубай мы готовы предложить. Самое интересное, что по статистике вторым по популярности стал Амман, Иордания. Мы сами удивились, откуда такой спрос. Может быть, потому что цена имела значение. Ну и группы у нас запрашивались. Амман – это больше к зимней категории, в зимних направлениях. Поэтому мы рассчитываем на осень поставить Коломбо с идеальными стыковками, в рамках 45 минут. Мы также рассчитываем на Гоа.

- Мне кажется, это должен быть ваш слоган – идеальные стыковки.

- Гоа – тоже очень популярное направление для наших пассажиров. И Занзибар.

- Круто.

- Понятно, что маршрутной сетью мы покрываем большинство стран: существует Ближний Восток, Индия, Шри-Ланка, Непал (Катманду)… Но точечно я называю именно те, которые могут быть действительно востребованы в массовом объёме.

- У меня складывается впечатление, что Jazeera Airways и Эль-Кувейт собираются составить конкуренцию Стамбулу, как главному за последнее время транспортному и транзитному хабу. Это так?

- Нам хотелось бы. Но вряд ли на данном этапе мы сможем стать таким полноценным конкурентом, потому что, конечно же, маршрутная сеть Turkish Airlines и, прежде всего, количество самолётов, которыми они обладают, позволяют им практически покрывать любую точку земного шара. Но вы правильно заметили, что транзит – это наш акцент, и мы очень быстро растём, буквально прирастая направлениями, регионами и самое главное...

- Точно надо покупать ваши акции.

- Это действительно так. И самое главное – у нас есть видение дальнейшего развития. Буквально недавно официально было объявлено о том, что у нас открывается новый хаб в Саудовской Аравии. Это я уже приоткрываю завесу.

- В каком городе?

- Официально это будет в Даммаме. Но мы будем выполнять уже прямые рейсы, например Москва – Джидда, Москва – Медина. То есть это не будет иметь значение. Это позволит нам выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию.

- Из Москвы?

- Из Москвы в том числе, ну и из любого другого региона, откуда мы летаем.

- А другие прямые направления рассматриваются для проработки?

- Это мечта любой авиакомпании – прийти на другой рынок и на прямом рейсе забрать пассажиров. Но на самом деле всё это регулируется авиационными протоколами и разрешениями, определёнными свободами. Как пример, что происходит на данный момент, это возможно в точечных каких-то ситуациях. Сейчас мы помогаем вывезти из Махачкалы 2016 паломников на период хаджа, и это как раз пример прямого авиасообщения, когда будет выполняться рейс: Махачкала – Джидда – Медина – Махачкала.

- Вывезти, вы сказали.

- И завезти.

- По поводу вывезти. Насколько велик интерес со стороны подданных Кувейта посещать Россию и другие страны, которые вы курируете: страны Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан).

- Очень большой интерес. И на первом рейсе мы привезли таких достаточно популярных представителей соцсетей, блогерш, которые зимой, в феврале, очень отважно и мужественно рассказывали о достоинствах нашей столицы. И начиная с февраля мы уже увидели по глубине продаж, естественно, в основном, это был летний период, и вот сейчас, к нам уже прилетают группы. Конечно, очень не хватает Санкт-Петербурга. И вот это как раз возвращаясь в контексте, а откроем мы Санкт-Петербург или нет, - то есть это такой большой «козырь» для города, который позволит нам в том числе наладить и пассажиропоток из Кувейта в Россию. Ну а традиционно страны Закавказья – это и Азербайджан, Баку, и Грузия – к сожалению, в Армению мы пока ещё не летаем, но я уже ее курирую, потому что мы понимаем, что мы туда полетим, просто сначала акцент, прежде всего, на России. Мы летаем и в Баку, и в Тбилиси. Это является одним из популярных направлений для местного населения, которые в силу, например, летом погодных условий хотят из жары выбраться в более комфортные: природу посмотреть, горы. Опять же, вкусная еда. Поэтому для них это очень актуально.

- Я знаю, что даже есть такое выражение в США: «Leaf peeping», когда жители южных штатов осенью летят на север смотреть разноцветье листьев.

- Отчасти да, так оно, собственно говоря, и есть.

- Яна, в количественных показателях какое число россиян вы планируете перевезти в течение первого года вашего присутствия на российском рынке?

- Вы правильно сказали, у нас действительно есть бюджет, есть план, к которому мы стремимся. Понимая, что это только начало, что это заход, тем не менее, для нас было бы хорошо, чтобы это было 80% загрузки. Мы начали выполнять четыре рейса в неделю, но уже, начиная с 19 марта, вышли на ежедневную программу. В контексте того, что мы уже обсуждали по поводу зимнего увеличения, это же и региональные планы, поэтому мы рассчитываем, наверное, достичь, 15 рейсов в неделю в Россию.

- Следующий вопрос касается городов Европы. После Тивата и Ларнаки есть ли планы по новым направлениям? Несмотря на смену партнёрств России за последний период, многие, конечно, ринулись в дружественные страны, тем не менее, некоторые люди продолжают искать лазейки, как попасть в Европу. В конце концов, даже по бизнесу. Расскажите о ваших планах.

- Пассажиры, которым нужно попасть в Европу, мне кажется, будут всегда. Потому что там же у кого-то есть родственники, есть, как вы правильно сказали, деловые партнёры, медицинские моменты. Так как Кувейт находится юго-западнее по отношению к тем же Эмиратам, естественно, мы ближе находимся к Европе. Поэтому ряд направлений европейских уже существуют в нашей маршрутной сети. Например, это Белград, Прага, Тирана. Как правило, всё решает цена: если цена привлекательная, пассажиры готовы лететь.

- Кстати, а как можно приобрести ваши билеты? Правда ли, что это можно сделать прямо в вашем офисе, в сердце столицы?

- Конечно. Мы всегда рады наших пассажиров приветствовать у нас в офисе, но в наш технологичный век мы, наконец-то, реализовали приём российских карт – карт, выпущенных российскими банками – на нашем сайте. Для многих это сейчас стало актуально. Поэтому в первые месяцы, в феврале большее количество пассажиров приходило к нам в офис, а сейчас мы видим стремительный рост спроса на билеты онлайн прежде всего.

- Яна, на стыке марта – апреля приезжал исполнительный директор компании Jazeera Airways в Москву. Какие договорённости были у него достигнуты? Ради чего он приезжал, какой был повод?

- Хотите честно?

- Да.

- Он прилетел исключительно на мероприятие, и потом, как мне рассказали, он отменил очень много важных встреч, которые у него были в Европе, так как обещал быть в России. Мы пригласили самых наших близких друзей и партнёров, которых мы очень хорошо знаем. Наш вечер был посвящен именно инаугурации нашего рейса, который фактически был проведён 3 февраля, но мы выбрали конец марта, потому что как раз именно это совпадало с возможностями г-на Рохита Рамачандрана прилететь в Москву на данное мероприятие. Поэтому прежде всего это был визит благодарности, партнёрский визит, уважения к нашим партнёрам и благодарность за то, что они сразу начали нас поддерживать с первого дня. Но у самого Рохита очень тёплые связи с Россией, потому что, когда он был маленьким, он жил в Санкт-Петербурге со своей семьёй, и даже ходил в нашу школу, поэтому он очень любит Россию, и особенно Санкт-Петербург, конечно же.

- У него индийские корни?

- Да, всё верно.

- Яна, скажите, пожалуйста, а чем авиакомпания Jazeera Airways может реально похвастаться? Я, конечно, знаю, что в самолётах предусмотрены кресла XL, но сейчас такое время – все хотят выглядеть прекрасно, как вы, как эти стюардессы.

- На самом деле вы уловили нашу идею. И когда я только начала работать в авиакомпании Jazeera Airways, звонила своим коллегам в головном офисе. Я им говорю: «Самарт, у нас новые самолёты, в других авиакомпаниях тоже в среднем новые самолёты. У нас шаг кресел, у других компаний тоже есть шаг кресел. Чем же мы отличаемся? Какая у нас есть особенность, которая выделяет нашу компанию от других?» На самом деле я сама придумала эту идею.

- Ноу-хау.

- Называем это «Ноу-хау», но для меня это близко, поэтому why not, почему бы это не распространить дальше, для наших пассажиров. И мы разработали для них индивидуальное здоровое питание.

- ЗОЖ.

- Это условный ЗОЖ. Сейчас уже никого не удивишь и веганскими опциями. Мы живём в такое время, что очень много аллергиков, например. Есть определённые ограничения. И вот в таком случае мы хотим позаботиться о наших пассажирах, хотим, чтобы на нашем борту они могли получить вкусное, полезное питание; чтобы это было лёгкое и в то же время питательное. То есть это такой некий комплекс. Когда мы только начали выполнять полёты, наши партнёры-паломники готовились к посту, к Рамадану, и они попросили: «Яна, а можем ли мы убрать мясо, например? Можете ли вы приготовить что-то другое, которое ещё и молочных продуктов не содержит». Вы представляете?

- Диетическое питание.

- Диетическое, да. Но так как арабская кухня и индийская кухня очень богаты веганскими, вегетарианскими блюдами, и без проблем можно организовать вот такие вот предложения, мы для них разработали изначально, по идее паломников, на четырёх сегментах питание, которое включало бы рыбу, бобовые (например, знаменитый фуль арабский, который очень сытный и питательный).

- Нут.

- Нут обязательно, фаляфель. Но в данном контексте, сейчас вроде бы фаляфель он тоже в доступе, но, с другой стороны, когда мы говорим о роли, хлеб имеет значение. Поэтому я попросила: «Никакой муки белой и, пожалуйста, мне только цельнозерновую, на десерт уберите, пожалуйста, сахарозаменители – либо мёдом, либо финиковым сиропом, либо пастой». Поэтому там есть печенье, которое из цельнозерновой муки с финиковым сиропом. То есть прямо можно кушать. Ты понимаешь, что кушаешь, и тебя не мучает совесть.

- Вот это да! И это не только для пассажиров из России? Вы это распространили на все рейсы из разных столиц?

- На самом деле при желании можно выбрать в том числе. То есть наши коллеги или другие пассажиры, которые могут вылетать из других точек, у них тоже есть такая опция. Другое дело – мы это максимально активно используем, потому что, как оказалось, это востребовано. Более того, когда у нас было интервью с нашими партнёрами «ПАКС», именно для трэвел аудитории, для агентств, мне задали вопрос: «Есть ли у вас детское меню?» И я им говорю: «Знаете, сейчас его нет. Но не проблема, давайте его разработаем». И вот как раз в процессе разработки у нас как раз детское меню, которое было бы также детям вкусно, а у них там ещё больше ограничений (это я ем, это не ем). Поэтому мы поставили перед собой задачу, чтобы это было и вкусно, и полезно, и в то же время привлекательно для детей.

- А какие ещё развлечения предусмотрены, фишки для туристов и не туристов на борту?

- У нас есть Jazeera Screens – это система, при которой каждый на своём собственном планшете либо компьютере, либо на мобильном телефоне может подключиться к внутренней сети Wi-Fi, и уже посмотреть фильм, какую-то развлекательную программу, детский мультфильм или же многие очень любят смотреть, где же мы пролетаем сейчас – это камеры, которые показывают. Поэтому вот эти пять часов могут пролететь очень незаметно.

- А Wi-Fi платный или бесплатный?

- Это бесплатная услуга.

- Отличная новость! А какие-то новые акции есть в планах?

- Акции всегда будут, естественно. Возможно, это будет раннее бронирование, возможно, это будут какие-то точечные акции, потому что сейчас нет стабильности. Мы живём в такое время, когда невозможно очень глубоко планировать, что там у нас будет в декабре. Поэтому давайте пожелаем друг другу плодотворного лета. И я очень надеюсь, что наши пассажиры смогут воспользоваться и данным предложением, и смогут совершить перелёт на крыльях нашей авиакомпании.