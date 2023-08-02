В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 2 августа, произошла отмена и задержка 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, во Внуково задержали вылеты шести воздушных судов, а 11 — отменили. В Домодедово перенесли шесть рейсов, три вылета отменены. В Шереметьево два рейса задержаны.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях неизвестна.