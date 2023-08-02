Ожидается рост турпотока из России в Африку

В Российском союзе туриндустрии прогнозируют рост спроса на туризм в Африке. Ожидается, что позитивные изменения начнутся после отмены виз и запуск прямых полетов между Россией и Африкой.

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Вице-президент РСТ Дмитрий Горин пояснил, что туроператоры смогут увеличить количество предложений по выездному туризму, если рейсы в Африке географически расширяться. Например, планируют запустить полеты в Танзанию на остров Занзибар и в Тунис.

При этом вице-президент РСТ подчеркнул, что авиасообщение с африканскими странами удобнее, чем с европейскими.

Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов добавил, что Африка — популярное направление, которое ежегодно набирает вдвое больше туристов.

«Российские компании уже получили допуски на рейсы, которые планируется расширить. Многих привлекает животный потенциал государства. 80% наших путешественников берут комбинированные туры, то есть сафари, отдых и экскурсии», — пояснил Арутюнов.